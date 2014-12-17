Памятник Чехову появится во Владивостоке

Памятник великому писателю Антону Павловичу Чехову появится во Владивостоке в Чеховском сквере (Набережная, 10). Эскизы будущего памятника обсудили в мэрии. На установку памятника выделил деньги меценат.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города, работа над памятником ведется уже больше года. В данный момент на 3D-принтере сделан макет, он находится в мастерской города Красноярска.

По словам главного архитектора города, при слаженной и оперативной работе памятник можно будет установить уже в этом году.

Напомним, Чеховский сквер был открыт 14 августа 2012 года. В ходе реконструкции там провели большой объем работ – строители восстановили лестницу, которая ведет к гостинице, сделали пешеходные дорожки, установили лавочки и фонари на литых опорах. Решение о присвоении скверу имени Чехова было принято на заседании комиссии по городской топонимике. С этим сквером связана одна из городских легенд. Возможно, именно с этого места знаменитый писатель Антон Чехов во время своего визита во Владивосток любовался морем и наблюдал за китом, который «ходил по бухте и плескал хвостищем».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]