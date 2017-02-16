Пожар в Тавричанке: 10 человек эвакуировали из горящего барака
Сообщение о пожаре в поселке Тавричанка на улице Суханова поступило спасателям ранним утром 21 марта, в 04.37. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
В 04.50 на место происшествия прибыли первые расчеты огнеборцев и приступили к тушению. У жилого здания горела крыша. Из отрезанного дымом помещения были эвакуированы 10 человек. В результате происшествия никто не пострадал.
В 06.54 пожар был локализован, в 08.20 ликвидировано открытое горение. Общая площадь пожара составила 200 кв. м.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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