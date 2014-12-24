За управляющими компаниями Владивостока закрепят участки для уборки городских территорий
Во Владивостоке проведут паспортизацию зон ответственности по уборке городских территорий. Об этом стало известно на совещании с управляющими компаниями, которое провел врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко во вторник, 20 марта. В совещании приняли участие глава Владивостока Виталий Веркеенко, представители около 60 управляющий компаний (УК) города.
Напомним, последний снегопад выявил зачастую неэффективную работу организаций на подведомственных им территориях. Очень много нареканий было от жителей города – не убраны были лестницы, которые должны очищаться в первую очередь, не почищены подъездные пути, и даже входы в подъезды.
«Необходимо составить список территорий и поручить управляющим компаниям круглогодично поддерживать на них порядок, в первую очередь чистить снег и наледь зимой. Они обязаны делать это на своих придомовых территориях. Население должно быть довольно качеством работы управляющих компаний», – заявил врио губернатора Андрей Тарасенко.
Представители управляющих компаний отметили, что сейчас у большинства организаций нет соответствующей техники. На что врио губернатора Андрей Тарасенко поручил составить список необходимой в городе техники, отметив, что может быть рассмотрен вопрос об организации в Приморье сборочного производства уборочной техники.
На совещании от представителей управляющих жилым фондом организаций также прозвучало предложение пересмотреть тариф на содержание жилья. Однако мнение врио губернатора и мэра было однозначным: прежде чем поднимать тарифы, управляющим компаниям нужно показать качественную работу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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