Тигр держит в страхе жителей села на юге Приморья (фото)

На редакционный WhatsApp «Вестей: Приморье» (+7 914 076 47 77) житель села Барабаш Хасанского района Приморского края прислал фотографии следов тигра, сделанных рядом с границей населенного пункта.

Как сообщают местные жители, тигр ходит в окрестностях населенного пункта, заходит во дворы и уже подрал трех собак. Тигр, разгуливающий по селу, держит в страхе население Барабаша.





Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "тигры продолжают терроризировать село Киевка, власти разводят руками".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]