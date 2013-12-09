Тигр держит в страхе жителей села на юге Приморья (фото)
На редакционный WhatsApp «Вестей: Приморье» (+7 914 076 47 77) житель села Барабаш Хасанского района Приморского края прислал фотографии следов тигра, сделанных рядом с границей населенного пункта.
Как сообщают местные жители, тигр ходит в окрестностях населенного пункта, заходит во дворы и уже подрал трех собак. Тигр, разгуливающий по селу, держит в страхе население Барабаша.
Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "тигры продолжают терроризировать село Киевка, власти разводят руками".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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