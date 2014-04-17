Путин расскажет, как поменял судьбу Владивостока

Документальный фильм "Путин", снятый политическим обозревателем ВГТРК Андреем Кондрашовым, будет показан в эфире телеканала "Россия 1". Первую часть зрители Приморского края смогут увидеть 21 марта в 22:00, а вторую часть – в это же время 22 марта. Одновременно с эфиром просмотр будет доступен и на сайте Russia.tv.

Фильм основывается на интервью с Владимиром Путиным, в котором он рассказывает о малоизвестных страницах своей биографии, а порой и вообще впервые освещает подробности некоторых событий.

В этом фильме есть эпизод напрямую касающийся Владивостока. Президент вспоминает, как принималось решение о проведении в столице Приморья саммита АТЭС-2012.

«Владивосток считался едва ли не захолустьем. Это был не открытый город, закрытая база по сути. А ведь это был форпост России, отличный порт, выход прямо в океан – уникальное место. И именно с целью развития Дальнего Востока, развития самого Владивостока я, в конце концов, принял решение, что мы будем делать [саммит АТЭС в 2012 году] именно там», – напомнил президент.

Он добавил, что министерство финансов России пыталось отговорить его вкладывать такие большие средства в столицу Приморья.

«Давайте, хотя бы в бухте Патрокл (есть такое место) там будем делать. Посчитали, сколько стоит этот мост. Я сказал: «Ну ладно». Потом подумал и сказал: «Нет, будем делать так, как изначально я и предлагал», – уточнил Путин.

В итоге он резюмировал: «Я ни о чем не жалею».

Ранее обе части картины уже были выложены в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" на страницах автора и ведущего программы "Вести недели" Дмитрия Киселева. Фильм имел бешеный успех – в совокупности обе части набрали в Интернете 35 миллионов просмотров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]