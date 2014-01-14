Во Владивостоке провели 300-ю операцию по устранению плавающих «мушек» в глазах. При помощи лазерной хирургии и всего за 15 минут теперь можно провести операцию благодаря новой лазерной установке в Центре современной офтальмологии.

Наталье Кравченко вот уже несколько лет плавающие «мушки» в буквальном смысле мешают жить. Особенно сильно это проявляется во время чтения и когда смотришь в небо. Девушка решила обратиться к специалистам и удивилась, когда узнала, что от черных «мушек» можно избавиться с помощью лазерной операции.

Наталья Кравченко, пациент: «Сама операция прошла безболезненно, мне все понравилось. «Мушка», которая очень долгое время меня доставала, мешала при работе за компьютером, исчезла, и теперь я ее не вижу».

В этом офтальмологическом центре используют лазер. Он позволяет испарить плавающие помутнения в стекловидном теле. Процедура занимает не более 15 минут и даже не требует обезболивания.

Михаил Ручкин, врач офтальмолог: «Мы работаем на безопасном расстоянии от всех главных структур в глазу».

Как говорят сотрудники центра, лазерная операция — это комфортная альтернатива обычной хирургической операции, отсутствует длительный период восстановления.

Глеб Федяшев, заместитель главного врача по лечебной работе «Приморского центра микрохирургии глаза», доктор медицинских наук: «Раньше, чтобы устранить подобные жалобы, приходилось полностью убирать стекловидное тело. Теперь же достаточно 15-минутной операции при помощи современного лазера».

Плавающие помутнения могут являться проявлением серьезного заболевания сетчатки и ее периферии. Чтобы исключить возможные риски, необходимо полное офтальмологическое обследование. Сделать все это готовы в центре современной офтальмологии по адресу Русская, 59 «Г».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]