Виновник резонансного ДТП на Океанском проспекте Владивостока отстранен от работы (видео)

Руководство транспортной компании "Раннер" отстранила от работы водителя автобуса маршрута N 23, которой в минувшие выходные совершил ДТП с другим автобусом в районе ост. Пр. Комарова на Океанском проспекте во Владивостоке.

Ранее "Вести: Приморье" сообщали, что в субботу, 17 марта, при обгоне муниципального автобуса 15-го маршрута с ним совершил столкновение автобус маршрута № 23. На месте ДТП образовалась пробка, движение на участке было затруднено в течение часа. Инцидент с участием рейсовых пассажирских автобусов на Океанском проспекте во Владивостоке в администрации города назвали возмутительным.

Как сообщили "Вестям:Приморье" в ООО "Раннер", произошедшее по вине водителя автобуса маршрута № 23 дорожно-транспортное происшествие стало предметом тщательной служебной проверки в автотранспортной компании. Водитель в этот же день был отстранен от управления транспортными средствами, по итогам проверки будет решен вопрос о привлечении его к установленной законом ответственности.

"В целях недопущения подобных правонарушений сотрудниками безопасности компании с остальными водителями проводятся профилактические мероприятия, поскольку вопрос безопасности перевозок пассажиров для компании является первостепенным при осуществлении деятельности. Любые сообщения (в том числе размещенные и в сети «Интернет») о нарушении нашими водителями Правил дорожного движения не остаются без внимания руководства, по каждому такому случаю проводятся соответствующие разбирательства", - заявили в транспортной компании.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]