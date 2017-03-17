Анонс на 22 марта

22 марта на сайте primorsky.ru в 12.00 пройдет онлайн-конференция о государственной итоговой аттестации в регионе.

22 марта во Владивостоке в 11.00 в пресс-центре Примгидромета (ул. Мордовцева, 3, 8-й этаж, каб. 806) состоится ежегодная пресс-конференция, посвященная Всемирному метеорологическому дню и Дню работников Гидрометслужбы России.

22 марта во Владивостоке в 15.00 во Дворце детского творчества (Океанский проспект, 43) состоится первый отборочный тур конкурса на краевую премию «Ученик года-2018».

22 марта во Владивостоке с 12.00 до 14.00 в библиотеке им. Чехова пройдет тренинг по мнемотехнике для читателей от 14 лет и старше. Искусству запоминания можно научиться абсолютно бесплатно. Количество мест ограниченно, поэтому необходима регистрация по телефону: 236-13-70.

22 марта г. Самара. БК «Самара» - БК «Спартак-Приморье» Владивосток. Суперлига - Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2017/18.

22-25 марта г. Большой Камень. Первенство Приморского края по мини-футболу среди юношей (14-15 лет).

22-25 марта с. Чугуевка, ледовая арена (ул. Комарова, 21а). Чемпионат Приморского края по хоккею среди команд МР и ГО, тренирующихся на открытых площадках.

22 марта — Всемирный день водных ресурсов.

22 марта — Международный день таксиста.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]