Водитель грузовика "Тойота Дюна" погиб в ДТП на мосту в районе села Сальское

Минувшей ночью два грузовых автомобиля столкнулись на мосту в районе села Сальское Дальнереченского района. Около двух часов ночи 41-летний житель поселка Прогресс Амурской области на грузовом автомобиле "Тойота Дюна" двигался по автодороге Хабаровск – Владивосток в направлении города Владивостока. В районе села Сальское Дальнереченского района, проезжая по мосту через реку Большая Уссурка, водитель не выбрал безопасную скорость движения и совершил столкновение с грузовиком "Хино", припаркованным на краю проезжей части дороги с включенной аварийной сигнализацией.

Как сообщили в пресс-службе МОМВД России «Дальнереченский», в результате дорожно-транспортного происшествия 41-летний водитель автомобиля "Тойота Дюна" от полученных травм скончался в реанимационном отделении центральной городской больницы. Пассажир грузовика "Тойота Дюна" и 25-летний водитель большегруза "Хино", житель Иркутской области, травм не получили.

Общий водительский стаж погибшего составил 23 года, фактов привлечения к административной ответственности за нарушения ПДД не выявлено.

В настоящее время полиция проводит проверку. Выясняются причины и обстоятельства происшествия.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]