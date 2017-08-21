ФСБ вскрыла хищения "флотского" топлива на сотни миллионов рублей

В Приморье вынесен приговор организатору преступной группы, которая более двух лет совершала хищение горюче-смазочных материалов со складов Тихоокеанского флота. Экономический ущерб государству и Министерству обороны превысил сто миллионов рублей.

Фокинский гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника центра материально-технического обеспечения ТОФ Павла Юрина к реальному сроку. Адвокаты осужденного сомневаются в том, что окончательный вердикт поспособствует исправлению личности осужденного. Все подробности этого дела смотрите в специальном репортаже Андрея Мозгового в вечерних выпусках "Вести:Приморье" на телеканалах "Россия1" и "Россия24".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]