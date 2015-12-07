Во Владивостоке по факту гибели упавшей в люк женщины возбуждено уголовное дело. Видеорепортаж Сергея Станчика
Во Владивостоке следователи возбудили уголовное дело по факту гибели женщины, которая упала в открытый канализационный люк. Колодец было попросту не видно из-за сугробов. Трагедия произошла на следующий день после мощного снегопада.
Жильцы этого дома пернатых подкармливают всем двором. Вот и Елена Радченко несет хлебные крошки для птиц. Председатель ТСЖ, она и подумать не могла, что на этом месте, в паре метров от дома, может погибнуть человек. Ее соседка упала в открытый люк. Из-за сугроба колодец не было видно. От полученных при падении травм женщина умерла. А ведь в день трагедии Елена и ее погибшая знакомая разминулись всего на несколько минут.
Елена Радченко, председатель правления дома Кирова, 93а: «Сначала я была, потом она. Вот здесь, я досюда дошла. Потом посмотрела, снега, думаю «да ладно», посыпала рядом хлебушек. Еще чуть-чуть бы, и все. А здесь был снег и ничего не видно было, но я знала что он (люк) всегда был закрыт. Я десять лет здесь живу и 10 лет всегда было закрыто».
Снег убрали, а люк закрыли. Сегодня о случившемся напоминают лишь ленточки ограждения, оставленные полицией, да пара гвоздик, которые принесли близкие погибшей. Тот день они до сих пор вспоминают с болью.
- И плачет сама, плачет. Я сначала не поняла. Она мне объясняет, Валя провалилась в этот колодец.
Супруг 53-летней женщины требует наказать тех, по чьей вине в его дом пришла беда.
- Кто люк убрал — пусть он и отвечает. Или я его найду.
Так кто же оставил открытым канализационный люк? Председатель правления дома уверяет: трагедия произошла не из-за халатности ТСЖ.
Елена Радченко, председатель правления дома Кирова, 93а: «Мне позвонили, сказали, что у вас кто-то из жильцов упал в колодец. Я еще не знала. Я побежала к своим колодцам. У нас два колодца за домом. Они закрыты. Потом меня подвели, показали. Это не наши. К ТСЖ не относятся. Ливневки принадлежат городу, но не нам».
Сейчас возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют, чьи действия привели к гибели человека.
Аврора Римская, старший помощник руководителя СУ СКР по Приморскому краю: «На месте происшествия следователи провели осмотр, допрошены свидетели, для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего».
Теперь по статье «причинение смерти по неосторожности» виновному грозит до двух лет лишения свободы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
19.03.2018 Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины, упавшей в люк
-
14.03.2018 По факту гибели человека в порту Находки возбуждено уголовное дело
-
09.03.2018 Женщина упала в люк и разбилась насмерть во Владивостоке (видео)
-
01.06.2017 Жительница Владивостока упала в открытый канализационный люк
-
26.04.2016 Во Владивостоке молодая женщина выпала с балкона жилого дома
-
07.12.2015 В Уссурийске возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины на производстве
Добавить комментарий