Во Владивостоке следователи возбудили уголовное дело по факту гибели женщины, которая упала в открытый канализационный люк. Колодец было попросту не видно из-за сугробов. Трагедия произошла на следующий день после мощного снегопада.

Жильцы этого дома пернатых подкармливают всем двором. Вот и Елена Радченко несет хлебные крошки для птиц. Председатель ТСЖ, она и подумать не могла, что на этом месте, в паре метров от дома, может погибнуть человек. Ее соседка упала в открытый люк. Из-за сугроба колодец не было видно. От полученных при падении травм женщина умерла. А ведь в день трагедии Елена и ее погибшая знакомая разминулись всего на несколько минут.

Елена Радченко, председатель правления дома Кирова, 93а: «Сначала я была, потом она. Вот здесь, я досюда дошла. Потом посмотрела, снега, думаю «да ладно», посыпала рядом хлебушек. Еще чуть-чуть бы, и все. А здесь был снег и ничего не видно было, но я знала что он (люк) всегда был закрыт. Я десять лет здесь живу и 10 лет всегда было закрыто».

Снег убрали, а люк закрыли. Сегодня о случившемся напоминают лишь ленточки ограждения, оставленные полицией, да пара гвоздик, которые принесли близкие погибшей. Тот день они до сих пор вспоминают с болью.

- И плачет сама, плачет. Я сначала не поняла. Она мне объясняет, Валя провалилась в этот колодец.

Супруг 53-летней женщины требует наказать тех, по чьей вине в его дом пришла беда.

- Кто люк убрал — пусть он и отвечает. Или я его найду.

Так кто же оставил открытым канализационный люк? Председатель правления дома уверяет: трагедия произошла не из-за халатности ТСЖ.

Елена Радченко, председатель правления дома Кирова, 93а: «Мне позвонили, сказали, что у вас кто-то из жильцов упал в колодец. Я еще не знала. Я побежала к своим колодцам. У нас два колодца за домом. Они закрыты. Потом меня подвели, показали. Это не наши. К ТСЖ не относятся. Ливневки принадлежат городу, но не нам».

Сейчас возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют, чьи действия привели к гибели человека.

Аврора Римская, старший помощник руководителя СУ СКР по Приморскому краю: «На месте происшествия следователи провели осмотр, допрошены свидетели, для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего».

Теперь по статье «причинение смерти по неосторожности» виновному грозит до двух лет лишения свободы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]