В Приморье осужден организатор преступной группы. Более двух лет ОПГ воровала горюче-смазочные материалы со складов Тихоокеанского флота. Государству и обороноспособности региона нанесен огромный ущерб.

В 2012 году бывший главный тыловик Фокинского гарнизона организовал группу из военнослужащих и вольнонаёмных ТОФ, главной целью которой стало личное обогащение за счет государства. Организованная преступная группа, главарем которой был Юрин, на протяжении двух лет совершала хищение ГСМ с объектов ТОФ, чем подрывала боеспособность кораблей флота.

- Используя свое служебное положение, дал указание выдать с отдела хранения ГСМ, находящегося в с. Романовка, вверенное дизельное топливо летнее на 8550 кг меньше, чем было указано в отчетно-учетных документах. А образовавшиеся в связи с этим в отделе ГСМ излишки топлива, принадлежащие государству, обособил и присвоил, обратив в свою пользу и пользу вышеуказанных лиц. Разделив заранее в оговоренных долях между участниками группы денежные средства, полученные от реализации похищенного топлива, причинив владельцу имущества ущерб в размере 215 032 рублей 50 копеек.

Это только один эпизод преступной деятельности Юрина, из 45 совершенных его ОПГ. Экономический ущерб государству и Министерству обороны РФ составил более сотни миллионов рублей. Преступную деятельность ОПГ пресекли оперативники управления ФСБ Тихоокеанского флота. Фокинский гарнизонный военный суд за хищение горюче-смазочных материалов с объектов ТОФ приговорил бывшего начальника района базирования Фокино центра материально-технического обеспечения ТОФ Павла Юрина к реальному сроку.

- В соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений назначить путем частичного сложения наказаний применить лишение свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 1 миллион рублей.

В ходе следствия Юрин признал свою вину и заключил со следствие досудебное соглашение. В связи с этим уголовное дело в суде рассматривалось в особом порядке. После оглашения приговора организатора ОПГ взяли под стражу в зале суда.

Александр Тарасенко, адвокат осужденного П. Юрина: «Мера наказания — окончательный срок 7 лет, я не думаю, что это будет способствовать исправлению личности в той мере, которая предусмотрено такое наказание для такой личности, как Юрин Павел Александрович. Поэтому, естественно, будет подана апелляционная жалоба на обжалование меры наказания».

К настоящему времени военными следственными органами СК России по ТОФ возбуждены 34 уголовных дела в отношении 39 участников преступной группы. Часть из них уже передана в суд и по ним вынесены судебные решения.

Расследование уголовного дела в отношении членов ОПГ продолжается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]