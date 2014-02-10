В этом году процедура проведения единого государственного экзамена вновь изменилась. Теперь она еще более конфиденциальна. Новшество уже опробовали на себе участники предварительного ЕГЭ во Владивостоке, который состоялся 21 марта.

Это первый, хоть и предварительный, ЕГЭ в этом году. Процедура проведения, как всегда, строго регламентирована. Проверка металлоискателем на входе, с собой — только паспорт и знания. Ровно в 10 утра — старт экзамена. И если раньше бумаги доставляли заранее распечатанными, то теперь все экзаменационные материалы поступают в школу на электронных носителях, и организаторы распечатывают их непосредственно в аудитории.

Татьяна Неподкосова, технический специалист: «Мы будем распечатывать в аудиториях, кроме контрольно-измерительных материалов. Ее и бланки регистрации и бланки ответов в черно-белом виде».

Такая технология помогает избежать утечки информации, говорят специалисты, да и просто экономит расходы на доставку экзаменационных материалов. Участники сегодняшнего ЕГЭ опробуют новшество первыми. Такие технологии в этом году применяют на территории всего края.

Сергей Захаров, учащийся: «Ну, я сдаю географию, я сдавал ее в прошлом году. Но набрал, ну, для меня малое количество баллов — 69 всего лишь. И в этом году попытаюсь набрать большее количество баллов, чтобы иметь большую общую сумму баллов».

Досрочное ЕГЭ проводят для выпускников прошлых лет, а также одиннадцатиклассников, если они по уважительным причинам не могут попасть в основную волну сдачи. Всего досрочное ЕГЭ выбрали 300 приморцев.

Татьяна Хмель, заместитель директора департамента образования и науки Приморского края: «В Приморском крае, поскольку небольшое количество заявившихся участников досрочного периода, открыто два ПП, причем одно из них открыто исключительно на устный английский язык».

Сроки сдачи — до 4 апреля, плюс резервные дни, а уже в конце мая стартует основной ЕГЭ. В этом году итоговую аттестацию в Приморье пройдут более 10 тысяч школьников.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]