Две подлодки Тихоокеанского флота провели учебную дуэль

Две подводные лодки ТОФ в полигонах боевой подготовки провели учение по поиску и атаке субмарины условного противника при двустороннем применении оружия. Каксообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, в ходе учений одна подлодка обнаружила и атаковала субмарину условного противника, а другая выполнила маневр уклонения и также применила учебные практические торпеды. Экипажи подводных лодок также тренировались преодолевать минные заграждения.

Позднее подводники будут решать задачи в интересах противолодочных кораблей ТОФ, которые отрабатывают в полигонах боевой подготовки свойственные им задачи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]