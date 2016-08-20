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Две подлодки Тихоокеанского флота провели учебную дуэль

Две подлодки Тихоокеанского флота провели учебную дуэль

Фото: Максим Каленник

Две подводные лодки ТОФ в полигонах боевой подготовки провели учение по поиску и атаке субмарины условного противника при двустороннем применении оружия. Каксообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, в ходе учений одна подлодка обнаружила и атаковала субмарину условного противника, а другая выполнила маневр уклонения и также применила учебные практические торпеды. Экипажи подводных лодок также тренировались преодолевать минные заграждения.

Позднее подводники будут решать задачи в интересах противолодочных кораблей ТОФ, которые отрабатывают в полигонах боевой подготовки свойственные им задачи.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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