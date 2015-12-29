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Пожизненный срок получил приморец за убийство четверых человек

Пожизненный срок получил приморец за убийство четверых человек

Приморский краевой суд вынес приговор двум местным жителям — они осуждены за убийство покушение на убийство. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Убийства произошли в марте 2016 года в одном из жилых домов улице 15-тая в г. Владивостоке. Подсудимый убил своего знакомого. Затем он убил и свидетеля этого убийства. Затем решил поджечь дом, где произошли убийства, вместе со всеми, кто там находился.

В результате пожара собственник дома и его приятель погибли от отравления угарным газом, пятый потерпевший смог самостоятельно выбраться из горящего дома и ему удалось спастись. Совершать преступления подсудимому помогал сообщник.

Признав подсудимых виновными в совершении указанных преступлений, суд назначил одному из них пожизненное лишение свободы, его соучастнику - 24 года. Для отбытия наказания им обоим определена исправительная колония особого режима. Кроме этого, суд удовлетворил исковые требования потерпевших на общую сумму свыше 8 млн рублей.

В настоящее время приговор считается вступившим в законную силу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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