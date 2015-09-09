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Мониторинг водных объектов ведут в Приморье

Мониторинг водных объектов ведут в Приморье

Фото: abakan-news.ru

За счет средств краевого бюджета в Приморье проведут мониторинг водных объектов. Специалисты исследуют 62 участка водных объектов в границах 40 населенных пунктов.

Эта работа ведётся в рамках системных мероприятий, направленных на защиту населения края от наводнений.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, общая протяжённость исследуемых водных объектов составит 263,4 километра. Мониторинг будет проводиться на водных объектах на территории Кавалеровского, Лазовского, Тернейского, Чугуевского, Шкотовского муниципальных районов, Дальнереченского, Партизанского, Лесозаводского, Дальнегорского, Спасск-Дальнего, Находкинского, Владивостокского городских округов. Именно здесь, согласно информации администраций муниципальных образований, необходимо проведение мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, в том числе по итогам прошедших в последние годы в Приморье наводнений.

Мониторинг предусматривает проведение регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов. Полученные данные мониторинга позволяют обосновать в Федеральном агентстве водных ресурсов необходимость проведения мероприятий по инженерной защите от наводнений и расчистке русел рек.

При подготовке к паводковому сезону в Приморье особое внимание будет обращено на территории, которые, по прогнозам синоптиков, могут подвергнуться подтоплению.

На сегодня в крае организована подготовка территориальной подсистемы РСЧС к безаварийному пропуску паводковых вод. В группировку сил и средств войдут 17,9 тысяч человек личного состава, 4659 единиц техники, 297 плавсредств, одно воздушное судно и шесть беспилотных летательных аппаратов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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