Приморский ученик «заминировал» школу
16-летний ученик одной из школ Приморья решил «заминировать» родное учебное заведение. Молодой человек сам находился в учебном заведении, когда с помощью планшета, убрав из него сим-карту, вызвал службу спасения. В ходе телефонного разговора, используя функцию экстренного вызова, он сообщил, что в школе заложена бомба.
На место выехали правоохранители и в ходе поисков не обнаружили никакого взрывного устройства.
В результате для проверки заведомо недостоверного сообщения об акте терроризма были задействованы силы спецслужб, тем самым необоснованно затрачено порядка 45 тыс. рублей бюджетных средств, сообщает прокуратура края.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное наказание в виде 1 года ограничения свободы. Кроме этого, суд удовлетворил требования гражданских исков о взыскании необоснованно затраченных для предотвращения акта терроризма денежных средств.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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