Современные операции выполняют в больнице Пограничного района Приморья

Сложные хирургические операции доступны теперь и жителям Пограничного района.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, после капитального ремонта в центральной больнице Пограничного района открылось современное отделение реанимации и новая операционная. Для центральной районной больницы закуплено и универсальное эндоскопическое оборудование. Теперь жителям Пограничного района стали доступны сложные операции, ради которых приходилось ездить в больницы краевого центра.

Для совместного проведения первых операций в районную больницу приехал именитый врач – главный хирург Дальнего Востока, доктор медицинских наук, профессор, директор института хирургии Тихоокеанского государственного медицинского университета Кирилл Стегний. В первый день в больнице прооперировали двух местных жителей. В очереди в районе еще около пятидесяти человек. Здесь заверяют – помогут всем, бесплатно, по полису ОМС.

Ряд специалистов районной больницы уже повысили в этом году свою профессиональную квалификацию, в том числе и на базе в Санкт-Петербурге. По программе «Земский доктор» из Владивостока приехали работать три выпускника Тихоокеанского государственного медицинского университета, которые быстро влились в коллектив.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]