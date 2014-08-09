Проблемы и перспективы регулирования регионального рынка алкогольных напитков обсудили во Владивостоке

Проблемы и перспективы регулирования регионального рынка алкогольных напитков 21 марта обсудили в администрации края. Говорили, как о действии уже принятых мер — таких, как запрет на продажу алкоголя во время массовых мероприятий — так и о необходимости введения новых законопроектов.

Такую контрабанду еще не изымали. 2018-й для приморской таможни начался с уникального случая. Задержали не поставку, а незаконный вывоз алкоголя из России. Транспортировать его пытались моряки северокорейского судна. Но чаще, по словам сотрудников таможни, приходится всё же бороться с преступным ввозом. Проблемы регионального рынка алкогольных напитков подняли на краевом уровне. Представители и власти, и бизнеса отметили, что контроль должен быть жестче.

Валентин Дубинин, вице-губернатор Приморского края: «Много организаций, которые с Кавказа, присутствует и они не бояться риска. Они здесь свернули бизнес, в другое место уехали… Их нужно в ежовых рукавицах держать».

Александр Крачковский, заместитель ген. директора по алкогольному направлению «Beluga Group Vostok» (российский производитель спиртных напитков): «Хочу еще обратить внимание, что алкогольную продукцию стоит покупать потребителю в крупных специализированных магазинах».

Производители алкоголя подняли вопрос минимальной стоимости. Сейчас согласно приказу Росалкогольрегулирования — водка не может стоить меньше 205 рублей за бутылку. Однако, по расчетам приморских бизнесменов, планку нужно поднять до 240. Всё что дешевле, вероятно, суррогат или продукция, с которой не уплачены налоги и акцизы. Депутаты краевого парламента с этим вопросом планируют обратиться к своим коллегам федерального уровня, говорят, бизнес не должен вестись в ущерб здоровью нации.

Марина Шемилина, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае: «Нужно создавать условия для здорового образа, создавать высокооплачиваемые достойные рабочие места. Когда всё в комплексе будет осуществляться, тогда и будет снижение алкоголизации».

Особое внимание на встрече уделили пропаганде здорового образа жизни в СМИ и образовательных учреждениях. Отметили, не будет спроса — не будет и предложения, особенно незаконного.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]