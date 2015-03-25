Японские специалисты придумали, как достроить гостиницу на мысе Бурный, а также готовы помочь найти инвесторов для этого. Проект обсудили на встрече с главой края Андреем Тарасенко.

Иностранные специалисты предлагают повысить рентабельность объекта. Для этого готовы расширить номерной фонд отеля, увеличить количество посадочных мест в ресторане, создать зону для привилегированных гостей. Андрей Тарасенко призвал ускорить поиск инвесторов и разработку бизнес-плана. Как заверили иностранные партнеры, он будет готов уже в ближайшее время.

Японская компания, которая занимается проектом, работает в этом сегменте с 1962 года. Под их управлением находится почти 90 гостиниц в разных странах мира.

Напомним, гостиницу на мысе Бурный начали возводить к саммиту АТЭС, но до сих пор не завершили.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]