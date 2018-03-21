Google разместил "картографический" клип о Владивостоке (видео)
Google разработал компьютерную программу TimeLapse, которая позволяет посмотреть с космической высоты как изменялись некоторых районов Земли в промежутке с 1984 по 2016 годы. Давайте посмотрим сверху, как менялся Владивосток за эти 32 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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