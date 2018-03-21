Google разместил "картографический" клип о Владивостоке (видео)

Google разработал компьютерную программу TimeLapse, которая позволяет посмотреть с космической высоты как изменялись некоторых районов Земли в промежутке с 1984 по 2016 годы. Давайте посмотрим сверху, как менялся Владивосток за эти 32 года.

Публикация от Приморье | Онлайн 🔵 (@primorye_online) 20 Мар 2018 в 6:57 PDT

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]