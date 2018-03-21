Новости Общество Видео Интересно

QR Код этой страницы
Сегодня, 21:10
  0

Google разместил "картографический" клип о Владивостоке (видео)

Google разместил

Google разработал компьютерную программу TimeLapse, которая позволяет посмотреть с космической высоты как изменялись некоторых районов Земли в промежутке с 1984 по 2016 годы. Давайте посмотрим сверху, как менялся Владивосток за эти 32 года.


Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2018

Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести