Новости Экономика Происшествия

QR Код этой страницы
Вчера, 22:19
  0

Первого замначальника ДВТУ Федорова подозревают в получении взятки в 26 млн. рублей

Первого замначальника ДВТУ Федорова подозревают в получении взятки в 26 млн. рублей

В Следственном комитете России подтвердили задержание первого заместителя главы Дальневосточного таможенного управления ФТС РФ Сергея Федорова. Он подозревается в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России), говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, Федоров в период с декабря 2015 по октябрь прошлого года получал взятки в общем размере не менее 26 млн рублей и 150 тыс. долларов от бизнесмена из Владивостока Родиона Тихонова за общее покровительство коммерческой деятельности его компании «Дальзавод-Терминал».

Отмечается, что подозреваемый оказывал содействие в организации работы таможни Дальнего Востока в пользу структуры Тихонова, а также в разрешении любых проблемных вопросов с таможенниками при ввозе различных потребительских товаров на территорию Таможенного союза.

Сам Тихонов обвиняется в организации преступного сообщества и уклонении от уплаты таможенных платежей и находится под стражей. «Им оказывается следствию полное содействие в выявлении коррупционных связей», – говорится в сообщении.

Следователи готовятся предъявить обвинение Федорову и обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста.

 

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2018

Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести