Первого замначальника ДВТУ Федорова подозревают в получении взятки в 26 млн. рублей
В Следственном комитете России подтвердили задержание первого заместителя главы Дальневосточного таможенного управления ФТС РФ Сергея Федорова. Он подозревается в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России), говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия, Федоров в период с декабря 2015 по октябрь прошлого года получал взятки в общем размере не менее 26 млн рублей и 150 тыс. долларов от бизнесмена из Владивостока Родиона Тихонова за общее покровительство коммерческой деятельности его компании «Дальзавод-Терминал».
Отмечается, что подозреваемый оказывал содействие в организации работы таможни Дальнего Востока в пользу структуры Тихонова, а также в разрешении любых проблемных вопросов с таможенниками при ввозе различных потребительских товаров на территорию Таможенного союза.
Сам Тихонов обвиняется в организации преступного сообщества и уклонении от уплаты таможенных платежей и находится под стражей. «Им оказывается следствию полное содействие в выявлении коррупционных связей», – говорится в сообщении.
Следователи готовятся предъявить обвинение Федорову и обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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