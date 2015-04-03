Сотрудники ГУФСИН за два дня изъяли почти 50 запрещенных предметов
За два дня в пяти учреждениях СИЗО-1, КП-37, КП-26, ИК-41и ИК-31 изъято 35 мобильных телефонов и 13 сим-карт, спрятанных в тайниках для последующей передачи на режимные территории.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю, схроны были обнаружены в снегу, в разных местах на прилегающей к учреждениям местности. Наибольшее количество запрещенных предметов пытались передать в СИЗО-1 — 18 сотовых и 12 сим-карт. Обнаружили и изъяли средства мобильной связи, приготовленные к передаче на режимные территории, также сотрудники КП-37, КП-26, ИК-31 и ЛИУ-47.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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