Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 09:14
  0

Сотрудники ГУФСИН за два дня изъяли почти 50 запрещенных предметов

Сотрудники ГУФСИН за два дня изъяли почти 50 запрещенных предметов

Фото: Городские вести

За два дня в пяти учреждениях СИЗО-1, КП-37, КП-26, ИК-41и ИК-31 изъято 35 мобильных телефонов и 13 сим-карт, спрятанных в тайниках для последующей передачи на режимные территории.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю, схроны были обнаружены в снегу, в разных местах на прилегающей к учреждениям местности. Наибольшее количество запрещенных предметов пытались передать в СИЗО-1 — 18 сотовых и 12 сим-карт. Обнаружили и изъяли средства мобильной связи, приготовленные к передаче на режимные территории, также сотрудники КП-37, КП-26, ИК-31 и ЛИУ-47.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2018

Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести