«Однокурсники» — так называется выставка, которая открылась в залах краевого Союза художников. Ее участники — пятеро друзей, которые закончили Дальневосточный институт искусств в конце '80-х и решили отметить круглые даты коллективным вернисажем.

Один из авторов выставки — Олег Ким — в прошлом году на свое 60-летие устроил праздник для всех, с кем учился. Творческие узы молодости с годами не ослабли.

Олег Ким, участник выставки: «Однокурсники — это наше прошлое, что нас объединяло и формировало направление нашей жизни. В принципе, мы потом этим всем живем».

Олег Ким стал меценатом, стоял у истоков создания художественного музея в Уссурийске. Наталья Калина м профессор, много лет преподает изобразительное искусство. Ее картины полны цвета и дышат оптимизмом. Свое кредо она выразила в работе под названием «Преодоление».

Наталья Калина, член Союза художников РФ, профессор ВГУЭС: «Это дерево выросло среди камней и в то же время нашло в себе силы связаться с космосом, с небом. Оно символизирует преодоление всего, что бывает у человека трудного».

Не опускать руки и думать о высоком — этому учил их мастер курса Василий Доронин. Теперь они уже и сами мастера. Каждый со своим взглядом и стилем, но объединяет их одно — школа русского реализма.

Сергей Бурдыков, член Союза художников РФ: «Я почитатель традиций в хорошем смысле, в высоком смысле, чтобы творчество было на высоте, прежде всего техническом».

На курсе их было 14 человек. Очень дружные, легкие на подъем. На пленэре успевали еще и судоремонтный завод рядом оформить, вспоминает староста курса, а потом директор художественного училища Николай Тимофеев.

Николай Тимофеев, член Союза художников РФ, преподаватель Владивостокского художественного училища: «Работали до самого вечера и с утра рано. Вкалывали, как не знаю кто. А пленэры проходили у нас — пос. Валентин, Путятин».

Петр Мястовский, член Союза художников РФ: «Пять лет спина к спине за мольбертом стояли — нормально! До сих пор дружим, а это — многого стоит!»

Выставка «Однокурсники» — это портрет поколения, пришедшего в искусство в начале '80-х. Искренние, веселые, полные творческих замыслов, они не сломались в глухие '90-е и сегодня, в эпоху новых технологий, продолжают отстаивать классику живописи. Напомним, вход в залы Союза художников свободный.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]