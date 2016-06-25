Пятеро друзей-художников открыли во Владивостоке выставку «Однокурсники». Видеорепортаж Оксаны Данилюк
«Однокурсники» — так называется выставка, которая открылась в залах краевого Союза художников. Ее участники — пятеро друзей, которые закончили Дальневосточный институт искусств в конце '80-х и решили отметить круглые даты коллективным вернисажем.
Один из авторов выставки — Олег Ким — в прошлом году на свое 60-летие устроил праздник для всех, с кем учился. Творческие узы молодости с годами не ослабли.
Олег Ким, участник выставки: «Однокурсники — это наше прошлое, что нас объединяло и формировало направление нашей жизни. В принципе, мы потом этим всем живем».
Олег Ким стал меценатом, стоял у истоков создания художественного музея в Уссурийске. Наталья Калина м профессор, много лет преподает изобразительное искусство. Ее картины полны цвета и дышат оптимизмом. Свое кредо она выразила в работе под названием «Преодоление».
Наталья Калина, член Союза художников РФ, профессор ВГУЭС: «Это дерево выросло среди камней и в то же время нашло в себе силы связаться с космосом, с небом. Оно символизирует преодоление всего, что бывает у человека трудного».
Не опускать руки и думать о высоком — этому учил их мастер курса Василий Доронин. Теперь они уже и сами мастера. Каждый со своим взглядом и стилем, но объединяет их одно — школа русского реализма.
Сергей Бурдыков, член Союза художников РФ: «Я почитатель традиций в хорошем смысле, в высоком смысле, чтобы творчество было на высоте, прежде всего техническом».
На курсе их было 14 человек. Очень дружные, легкие на подъем. На пленэре успевали еще и судоремонтный завод рядом оформить, вспоминает староста курса, а потом директор художественного училища Николай Тимофеев.
Николай Тимофеев, член Союза художников РФ, преподаватель Владивостокского художественного училища: «Работали до самого вечера и с утра рано. Вкалывали, как не знаю кто. А пленэры проходили у нас — пос. Валентин, Путятин».
Петр Мястовский, член Союза художников РФ: «Пять лет спина к спине за мольбертом стояли — нормально! До сих пор дружим, а это — многого стоит!»
Выставка «Однокурсники» — это портрет поколения, пришедшего в искусство в начале '80-х. Искренние, веселые, полные творческих замыслов, они не сломались в глухие '90-е и сегодня, в эпоху новых технологий, продолжают отстаивать классику живописи. Напомним, вход в залы Союза художников свободный.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
27.12.2017 Рождественская выставка открылась в залах Приморского Союза художников
-
04.09.2017 Во Владивостоке открылась персональная выставка Сергея Горбачева
-
26.04.2017 Морская выставка открылась в залах Приморского Союза художников
-
14.01.2017 Выставка китайской живописи открылась в залах Приморского краевого отделения Союза художников России
-
24.10.2016 Анонс на 25 октября
-
25.06.2016 Выставка, посвященная 156-летию Владивостока, открылась в залах Приморского Союза художников
Добавить комментарий