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Самолет рейса Москва-Владивосток совершил экстренную посадку

Самолет рейса Москва-Владивосток совершил экстренную посадку

Лайнер "Аэрофлота", следующий рейсом 1702 из Москвы во Владивосток, совершил вынужденную посадку в аэропорту Толмачево (Новосибирск) для оказания медицинской помощи пассажиру. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта Владивосток.

"Рейс задерживается. Самолет сел в [аэропорту] Толмачево для оказания медицинской помощи. Одному из пассажиров стало плохо", - сказали в пресс-службе.

Рейс 1702 по расписанию должен приземлиться во Владивостоке в 12.20 по местному времени (05.20 мск). Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС. Как информировали в пресс-службе, самолет в настоящее время находится в Новосибирске и его прибытие задержится.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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