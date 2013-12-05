Самолет рейса Москва-Владивосток совершил экстренную посадку
Лайнер "Аэрофлота", следующий рейсом 1702 из Москвы во Владивосток, совершил вынужденную посадку в аэропорту Толмачево (Новосибирск) для оказания медицинской помощи пассажиру. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта Владивосток.
"Рейс задерживается. Самолет сел в [аэропорту] Толмачево для оказания медицинской помощи. Одному из пассажиров стало плохо", - сказали в пресс-службе.
Рейс 1702 по расписанию должен приземлиться во Владивостоке в 12.20 по местному времени (05.20 мск). Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС. Как информировали в пресс-службе, самолет в настоящее время находится в Новосибирске и его прибытие задержится.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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