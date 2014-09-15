Гастролер из Холмска грабил женщин во Владивостоке

Несколько нападений на женщин было совершено во Владивостоке.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю, в районе улицы Жигура неизвестный открыто похитил у жительницы города кошелек.

Спустя несколько дней на улице Котельникова вновь было совершено нападение на женщину. Неизвестный вырвал из рук горожанки сумку с документами и денежными средствами. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил 40 000 рублей.

Аналогичное преступление было зарегистрировано еще через несколько дней. По словам заявительницы, на улице Суханова днем молодой человек вырвал у нее сумку, в которой находились мобильный телефон, деньги, перцовый баллончик и личные вещи, и скрылся в неизвестном направлении. Описать внешность нападавшего женщина не сумела: по ее словам, злоумышленник подбежал к ней сзади, к тому же он был в капюшоне и поднятом на лицо шарфе.

Очередное ограбление подозреваемый совершил в районе улицы Ивановской. Вооружившись перцовым баллончиком, похищенным несколько дней назад, злоумышленник пытался вырвать сумку у женщины в районе остановки Гайдамак. Однако потерпевшая оказала активное сопротивление и сумку из рук не выпустила. Злоумышленник распылил перцовый газ в лицо потерпевшей. Женщина упала и, прижав к себе сумку, принялась звать на помощь. Подозреваемый испугался, что крики привлекут внимание прохожих, и скрылся. Потерпевшей понадобилась помощь медиков.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки по подозрению в совершении серии грабежей и разбоев был задержан 23-летний уроженец города Холмск Сахалинской области, приехавший в столицу Приморья в январе этого года.

В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном. В отношении него возбудили уголовное дело.

Фигурант уголовного дела водворен в следственный изолятор города Владивостока.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]