Гастролер из Холмска грабил женщин во Владивостоке
Несколько нападений на женщин было совершено во Владивостоке.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю, в районе улицы Жигура неизвестный открыто похитил у жительницы города кошелек.
Спустя несколько дней на улице Котельникова вновь было совершено нападение на женщину. Неизвестный вырвал из рук горожанки сумку с документами и денежными средствами. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил 40 000 рублей.
Аналогичное преступление было зарегистрировано еще через несколько дней. По словам заявительницы, на улице Суханова днем молодой человек вырвал у нее сумку, в которой находились мобильный телефон, деньги, перцовый баллончик и личные вещи, и скрылся в неизвестном направлении. Описать внешность нападавшего женщина не сумела: по ее словам, злоумышленник подбежал к ней сзади, к тому же он был в капюшоне и поднятом на лицо шарфе.
Очередное ограбление подозреваемый совершил в районе улицы Ивановской. Вооружившись перцовым баллончиком, похищенным несколько дней назад, злоумышленник пытался вырвать сумку у женщины в районе остановки Гайдамак. Однако потерпевшая оказала активное сопротивление и сумку из рук не выпустила. Злоумышленник распылил перцовый газ в лицо потерпевшей. Женщина упала и, прижав к себе сумку, принялась звать на помощь. Подозреваемый испугался, что крики привлекут внимание прохожих, и скрылся. Потерпевшей понадобилась помощь медиков.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки по подозрению в совершении серии грабежей и разбоев был задержан 23-летний уроженец города Холмск Сахалинской области, приехавший в столицу Приморья в январе этого года.
В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном. В отношении него возбудили уголовное дело.
Фигурант уголовного дела водворен в следственный изолятор города Владивостока.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
02.02.2017 Житель Новошахтинского грабил женщин среди бела дня
-
28.06.2016 Во Владивостоке сотрудницу ФСБ ограбили на улице возле храма
-
22.06.2016 В Приморье задержан подозреваемый в совершении серии нападений на женщин
-
22.04.2016 В Приморье сотрудники полиции задержали мужчину, ограбишего пенсионерку
-
19.12.2014 Во Владивостоке сотрудники ППС по «горячим следам» раскрыли грабеж
-
15.09.2014 Во Владивостоке полицейские по «горячим следам» раскрыли грабеж
Добавить комментарий