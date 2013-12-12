Семь футов под килем и попутного ветра! Парусник «Паллада» покидает Владивосток на 50 суток. Только что он отправился в первый учебный рейс этого года, хотя в общей сложности, этот рейс юбилейный — 140-ой. «Паллада» взяла курс на Пусан, затем уйдет в японский Нагасаки, затем снова — в Пусан. Провожала парусник наша съемочная группа.

На камбузе «Паллады» можно изучать географию. Уже с утра здесь кухонный аврал: моют, чистят, нарезают — обед будет вкусный.

Татьяна Казакова, повар первой категории учебного парусного судна «Паллада»: «Это у нас гарнир, у нас курица, вот, подойдите! Цвет согласно технологий! Макарончики рассыпчатые. Свекольничек там смотрели?! Подается с яйцом и майонезом!»

Татьяна Казакова вместе с коллегами отвечает за судовое меню. В помощниках, конечно же, курсанты. Учит их поварскому делу и рассказывает о специфике дальневосточной кухни.

Татьяна Казакова, повар первой категории учебного парусного судна «Паллада»: «Дети все грамотные. Вообще трудяжки. Спасибо их родителям. Один вот мальчик вчера был в наряде — он не любит щи с морской капустой. Я ему, конечно, о пользе морской капусты лекцию прочитала. Он задумался, в рейсе будем смотреть. Мы все любим покушать, а приготовить — так получаем удовольствие. В этом рейсе и курсанты, и экипаж будут довольны! Курсанты любят выпечку. Пирожки, булочки, пиццу — любят много и вкусно. Да, у нас в иностранном порту всегда банкеты. Например, мы дружим с портом Пусан. Приходит мэр, дипмиссия они свое приносят, а мы им — свое. И рыбку копченую делаем, и рулады, и завертоны. Как в ресторане!»

Наверху, на воздухе, тоже предрейсовая суета. Палуба должна быть чистая всегда. Курсанты присматриваются к ребусу из канатов, изучают обстановку. Прямо на месте первый мастер-класс.

- Смотри, заводить надо слева, а ты заводишь с той стороны. Что, ну!? Вот так вот, восьмеркой.

Евгений Пономаренко, курсант Дальрыбвтуза, г. Владивосток: «Бывал в Пусане, это мой второй рейс. Мои обязанности матроса здесь, но практиканта, курсант я. Каждый курсант мечтает быть капитаном? Скорее всего, да».

На борту 114 курсантов со всей страны! Косы у некоторых до пояса достают.

Елизавета Ивахненко, курсант, г. Петропавловск-Камчатский: «Я с Камчатки приехала на «Палладу» на плавательную практику, это моя мечта была. Приехала получить бесценный опыт работы с парусами. Обязательно подняться на рею мачт. На рею не страшно, только этого и жду».

Александра Винокурова, курсант Технологического морского университета, г. Керчь: «Сама я с Мурманска, переехала в Керчь учиться, очень хотела связать свою жизнь с морем и у меня так и получилось. Жду когда отучусь и, наконец, начну ходить в моря. Хочу стать помощником капитана и повидать новые страны, на Дальнем Востоке я еще ни разу не была».

Кстати, опытные мореходы говорят, что девчонки материал усваивают быстрее пацанов. Впрочем, уметь проложить курс по звездам должен каждый. Говорят, что даже одного такого рейса хватает, чтобы вернуться влюбленными в море.

- Девчонок всего 11. Пацаны не наезжают, не обижают. Они к нам как к сестрам относятся, заботятся о нас. Темную чаще всего мы устраиваем, девушки — парням. Это наша сущность.

Владимир Раменский, старший помощник капитана по учебной части: «Это мы узлы вяжем. Каждый должен обладать, вне зависимости от специальности. Судоводитель, механик. То же самое, изучаем парусное снаряжение, снасти. Должны выходить на авралы независимо от курса и специальности! 13 узлов должен знать курсант. В конце рейса они сдают экзамены на квалификацию. Предмет называется «Морское дело».

Возвращаемся внутрь «Паллады». Репетиция экстренной эвакуации с корабля проходит на ура.

Чтобы все было в порядке, за всем, что происходит на паруснике, следит и отвечает всего один, но самый главный человек. Он здесь — почти главнокомандующий.

Сергей Толовиков, капитан учебного парусного судна «Паллада»: «Согласно нашего рейсового задания, которое лежит передо мною, «Паллада» 21 числа отходит от причала в свой 140-ой рейс по маршруту Пусан—Нагасаки—Пусан—Владивосток. Основное, конечно, не порты заходов, а учебное плавание, оно продлится 50 суток. Мы будем принимать участие в фестивале парусных судов в Нагасаки, и затем, 7 мая, курсантский состав вольется в состав колонн «Бессмертного полка», который проводит наше консульство. Вот такое задание — показать себя достойно в Нагасаки и поддержать россиян, что они помнят и чтут память своих дедов. Из 114 человек бывалых моряков человек, наверное, 15—20. Остальные — первый и второй курс. 18—20 лет. Есть даже которым еще нет 18, и их родители писали согласие, что они согласны отпустить своих детей. Сложно, конечно. В первый день мы никого не посылаем наверх. Схема у нас отработанная: как из учеников, которые год и более просидели за партой, сделать моряков. Вот как раз 50-суточный рейс достаточно для того, чтобы курсанты получили плавательский ценз и могли сдать на свою первую специальность. Допустим, вахтенный матрос или вахтенный моторист. Сначала тренировки, а вот уже дней через 6 уже контрольный подъем на мачты, расхождение по реям. По крайней мере, к Нагасаки мы должны быть уже во всеоружии. Чтоб ставили паруса и убирали их, как настоящие морские волки. Как правило, после 12 дней активной парусной работы уже все хорошо идет».

Мы бы еще остались на «Палладе», но пора уходить. После оформления всех документов с пограничниками к работе приступают портовые службы. В родной Владивосток парусник вернется в мае. Семь футов под килем и попутного ветра!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]