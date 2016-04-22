Спасатели Приморья приступили к распилу льда на реках

Группа спасателей Приморской краевой поисково-спасательной службы начала работы по безаварийному пропуску льда и ликвидации заторов на реках. Первым объектом стала река Арсеньевка в Яковлевском районе. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В течение ближайших дней спасатели будут проводить работы по ослаблению льда невзрывными способами, в данном случае – это распиловка.

По словам специалистов, производство взрывных работ по разрушению ледяного покрова на реках, предотвращению ледовых заторов и защите мостов в Яковлевском районе будет малоэффективно, так как в этом году наблюдается маловодность. Кроме того, такой способ наносит большой ущерб природным ресурсам – при взрывных работах гибнет молодь рыб.

Отметим, что период вскрытия рек, как правило, сопровождается значительным увеличением их водности из-за таяния снега и льда. При резком потеплении в период активного снеготаяния, выпадения осадков, возможен выход рек из берегов.

Ежегодно для предупреждения ЧС и снижения возможного ущерба для территорий, комиссия при администрации Приморского края по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности ежегодно утверждает план мероприятий, которые призваны минимизировать негативное воздействие стихии на жизнь приморцев. Весь комплекс мероприятий проводится по заявкам муниципальных администраций. В этом году, в связи с маловодностью рек, взрывные работы на реках проводиться не будут.

Напомним так же, что при подготовке к паводковому сезону в Приморье особое внимание обращено на территории, которые, по прогнозам синоптиков, могут подвергнуться подтоплению. По информации департамента гражданской защиты, сегодня в крае организована подготовка территориальной подсистемы РСЧС к безаварийному пропуску паводковых вод. В группировку сил и средств войдут 17,9 тысяч человек личного состава, 4659 единиц техники, 297 плавсредств, одно воздушное судно и шесть беспилотных летательных аппаратов.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2018 году в крае предусмотрен финансовый резерв – 140 миллионов рублей, а также резерв материальных средств на сумму более 137 миллионов рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]