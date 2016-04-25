Во Владивостоке в феврале 10 должникам отключили горячую воду

В феврале специалисты ДГК отключили 10 абонентов-должников от горячего водоснабжения. Потребители задолжали компании более 380 тысяч рублей, сумма долга каждого варьируется от 20 до 70 тысяч рублей. В квартирах недобросовестных потребителей перекрыли вентили подачи воды, произвели опломбировку и составили соответствующий акт. Теперь неплательщики смогут воспользоваться горячей водой только после того, как полностью рассчитаются с энергокомпанией. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Ию Платунову, пресс-секретаря структурного подразделения

«Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».

Отметим, что сейчас энергетики могут отключить должника спустя 20 дней после его официального уведомления, при этом появились новые способы информирования недобросовестных абонентов: достаточно телефонного звонка, смс-сообщения, сообщения на электронную почту или в личном кабинете, или размещения текста предупреждения на квитанции. При этом произвести отключение горячей воды можно, если задолженность превышает две месячных суммы оплаты.

На сегодняшний день задолженность потребителей во Владивостоке превышает 1,8 миллиарда рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]