Двоих человек спасли из огня приморские пожарные

Возгорание произошло на улице Молодёжная в поселке городского типа Восток. Сообщение об этом поступило пожарным вечером 21 марта.

Когда огнеборцы прибыли на место, в подъезде дома было сильное задымление. Во время разведки оказалось, что в одной из квартир горит деревянная кровать. Из отрезанных дымом квартир огнеборцы спасли двух человек – брандмейстеры вывели на свежий воздух мужчину и юношу; 10 человек были эвакуированы.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на приморское МЧС, общая площадь возгорания составила 5 кв. м. Медицинская помощь спасенным и эвакуированным не потребовалась.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]