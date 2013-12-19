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Пожар на судоремонтном заводе произошел во Владивостоке

Фото: Vl.ru

Утром 22 марта на территории "Дальзавода" во Владивостоке загорелась крыша недействующего цеха. Как сообщили в Дальневосточном центре судостроения и судоремонта, незначительное возгорание возникло в процессе ремонтно-восстановительных работ на кровле цеха.

Сообщение о пожаре поступило в четверг в 9:30. Через семь минут на место прибыли первые пожарные расчеты. 

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, по предварительной оценке, площадь пожара составила 100 кв. метров.  

Рассказывает пресс-секретарь ДЦСС «Дальзавод» Викторов Сергей: "Предположительно в результате ремонтных работ кровли в неэксплуатируемом здании произошло возгорание крыши. Площадь пожара была незначительной. На место возгорания оперативно прибыли пожарные. Пострадавших нет. Ущерб незначителен".

В настоящее время пожар ликвидирован.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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