Отопительный сезон во Владивостоке завершится в первых числах мая
Отопление в домах владивостокцев планируют отключить в первых числах мая. Об этом было заявлено в ходе заседания штаба по прохождению в краевом центре отопительного периода.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, нынешний отопительный сезон проходит в штатном режиме. Система теплоснабжения отключается в городе поэтапно, в течение нескольких дней, в соответствии с установленной схемой.
За предоставление коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирных домах – в том числе теплоснабжение – отвечает управляющая организация. Температура в квартире должна быть не ниже положенных +18° С, в угловых комнатах +20° С. Если в квартире не обеспечен комфортный температурный режим, потребитель вправе потребовать от управляющей компании произвести перерасчет.
На базе МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» работают аварийно-восстановительные бригады. При возникновении нарушений в работе теплосетей владивостокцам следует обращаться по телефону: 245-78-42.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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