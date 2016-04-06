Противолодочные корабли ТОФ на учениях поразили артиллерией невидимые береговые цели
Сегодня, 22 марта, в соответствии с планом боевой подготовки корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота провели учения по уничтожению наземных целей условного противника с применением корабельной артиллерии, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.
БПК "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" на одном из десантных полигонов флота, работая в составе отряда кораблей огневой поддержки, провели артиллерийскую стрельбу, уничтожив невидимые береговые цели, в том числе имитировавшие долговременные огневые точки и технику "противника".
Кроме того, корабли отработали оборону от условных подводных диверсантов при стоянке на незащищенном рейде, выполнив профилактическое гранатометании.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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