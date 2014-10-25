Зрелищные бои приморских кудоистов пройдут в субботу во Владивостоке

В субботу, 24 марта, в спорткомплексе «Молодежный» (пр-т 100-летия Владивостока, 7-б) состоится Кубок Приморского края по кудо. Начало поединков в 10:00, торжественное открытие в 14:00. Вход для зрителей свободный.

В турнире примут участие спортсмены со всего Приморья в возрасте от 12 лет и старше. В зрелищных поединках кудоисты разыграют награды в личном первенстве среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, мужчин (18 лет и старше) и женщин (абсолютная категория).

Как сообщили в пресс-службе администрации города, спортсменов, занявших призовые места, наградят медалями, грамотами и кубками. Также особо отличившимся вручат специальные призы за волю к победе и лучшую технику.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]