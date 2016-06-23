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Нехватка воды и паводки ожидают Приморье в этом году

Нехватка воды и паводки ожидают Приморье в этом году

Фото: anews.com

Синоптики прогнозируют дефицит воды в южных и западных районах Приморья, а центральная часть края может столкнуться с паводками, считают синоптики Примгидромета. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

«В течение зимы распределение осадков в Приморье было неравномерным, неоднородным. На западе мало, в восточных районах — больше. С одной стороны избыток влаги, а с другой — предпосылки засухи. В крае это бывает редко, но такой выпал год", — сообщил журналистам в четверг начальник Примгидромета Борис Кубай.

Дефицит воды, по его словам, может возникнуть в южных и западных районах края. В Хасанском и Пограничном, Октябрьском, Хорольском районах снегозапасы гораздо меньше обычного. Водность рек пониженная — 30—70% от нормы, поэтому в этих районах могут возникнуть проблемы.

Также Кубай отметил, что Артемовское водохранилище, снабжающее Владивосток водой, заполнено на 75%, что обеспечит город до августа.

По прогнозу специалистов, весеннее половодье в крае ожидается близким к среднемноголетним показателям. Однако ситуацию могут осложнить дожди, которые могут пройти в мае. Весной паводковая обстановка может осложниться в центральных районах края: Спасском, Черниговском, Чугуевском, Кировском, Яковлевском, Михайловском, Красноармейском и Дальнереченском.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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