Почти 20 наименований сельскохозяйственной техники будут собирать в Приморье

Сборочное производство сельскохозяйственной техники откроют в селе Михайловка. Это позволит обеспечить сельхозпроизводителей края необходимой техникой по доступным ценам – ее можно будет приобрести в лизинг. По федеральной программе предприятие будет давать сельхозпроизводителям скидку на технику в 20%, - сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

Планируется отверточная сборка 18 единиц сельскохозяйственной техники: зерноуборочных комбайнов «VEKTOR», тракторов «VERSATILE», жаток и косилок. Сборочное производство будет создано на базе дилерского центра ООО «Дальневосточный Автоцентр».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]