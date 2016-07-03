Почти 20 наименований сельскохозяйственной техники будут собирать в Приморье
Сборочное производство сельскохозяйственной техники откроют в селе Михайловка. Это позволит обеспечить сельхозпроизводителей края необходимой техникой по доступным ценам – ее можно будет приобрести в лизинг. По федеральной программе предприятие будет давать сельхозпроизводителям скидку на технику в 20%, - сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.
Планируется отверточная сборка 18 единиц сельскохозяйственной техники: зерноуборочных комбайнов «VEKTOR», тракторов «VERSATILE», жаток и косилок. Сборочное производство будет создано на базе дилерского центра ООО «Дальневосточный Автоцентр».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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