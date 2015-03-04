Незаконный вывод за границу почти 100 тысяч долларов выявила Владивостокская таможня
Почти 100 тысяч долларов США заплатил российский импортер за теплицы, которые так и не были ввезены. По факту невозврата в Россию денежных средств Владивостокская таможня возбудила административное дело.
Российский импортер заключил контракт с вьетнамской компанией на поставку теплиц. Сумма, перечисленная российской компанией иностранному партнеру, составила почти 100 тысяч долларов США, это почти 6 миллионов рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Ингу Солодовник, представителя Владивостокской таможни.
Однако в Россию данный товар так и не был ввезен. В соответствии с валютным законодательством российский импортер должен был обеспечить возврат денежных средств за не ввезенные в Россию товары, но не сделал этого.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
31.10.2016 Трое жителей Приморья подозреваются в нелегальном переводе в КНР 128,5 млн руб. - таможня
-
06.10.2016 В Приморье возбудили дела из-за ввоза машин из Японии под видом запчастей
-
07.06.2016 За незаконный перевод 118 млн рублей возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Находки
-
05.04.2016 Незаконный вывод за рубеж семи миллиардов рублей выявлен дальневосточными таможенниками
-
28.05.2015 Жительница Приморье незаконно "вывела" заграницу 305 млн.рублей
-
04.03.2015 Таможня вскрыла махинации с выводом денег заграницу на сотни миллионов долларов
Добавить комментарий