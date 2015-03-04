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Незаконный вывод за границу почти 100 тысяч долларов выявила Владивостокская таможня

Незаконный вывод за границу почти 100 тысяч долларов выявила Владивостокская таможня

Почти 100 тысяч долларов США заплатил российский импортер за теплицы, которые так и не были ввезены. По факту невозврата в Россию денежных средств Владивостокская таможня возбудила административное дело.

Российский импортер заключил контракт с вьетнамской компанией на поставку теплиц. Сумма, перечисленная российской компанией иностранному партнеру, составила почти 100 тысяч долларов США, это почти 6 миллионов рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Ингу Солодовник, представителя Владивостокской таможни.

Однако в Россию данный товар так и не был ввезен. В соответствии с валютным законодательством российский импортер должен был обеспечить возврат денежных средств за не ввезенные в Россию товары, но не сделал этого.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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