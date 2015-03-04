Незаконный вывод за границу почти 100 тысяч долларов выявила Владивостокская таможня

Почти 100 тысяч долларов США заплатил российский импортер за теплицы, которые так и не были ввезены. По факту невозврата в Россию денежных средств Владивостокская таможня возбудила административное дело.

Российский импортер заключил контракт с вьетнамской компанией на поставку теплиц. Сумма, перечисленная российской компанией иностранному партнеру, составила почти 100 тысяч долларов США, это почти 6 миллионов рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Ингу Солодовник, представителя Владивостокской таможни.

Однако в Россию данный товар так и не был ввезен. В соответствии с валютным законодательством российский импортер должен был обеспечить возврат денежных средств за не ввезенные в Россию товары, но не сделал этого.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]