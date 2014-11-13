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Законопроект о льготах добывающим и обрабатывающим предприятиям Приморья одобрили парламентарии

Законопроект о льготах добывающим и обрабатывающим предприятиям Приморья одобрили парламентарии

Проект закона об установлении пониженной ставки налога на имущество единогласно поддержали депутаты в четверг, 22 марта, на заседании комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам в трех чтениях.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, льготы в отношении движимого имущества, принятого организациями с 1 января 2013 года, предлагается ввести в отношении предприятий, работающих в сферах добычи полезных ископаемых и обрабатывающего производства. Такая мера позволит поддержать предприятия, а также стимулировать их приобретать имущество для развития производства. Далее указанный законопроект будет рассмотрен на заседании Законодательного Собрания Приморья.

Напомним, с 1 января 2018 года утратил силу один из пунктов Налогового кодекса РФ о предоставлении льготы по налогу на имущество организаций в отношении движимого имущества, принятого на учет в качестве основных средств с 1 января 2013 года. При этом Налоговый кодекс позволяет продлить эту льготу на уровне регионов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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