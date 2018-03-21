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Необычный небесный след над Владивостоком: НЛО, ракета КНДР, станция «Тяньгун-1»?

Необычный небесный след над Владивостоком: НЛО, ракета КНДР, станция «Тяньгун-1»?

Необычный след в утреннем небе могли наблюдать жители Владивостока 22 марта, сообщают Вести Приморье". Видеокадры, запечатлевшие это явление, заполонили соцсети Владивостока.

Как отмечают владивостокцы, необычный объект летел со странной траекторией, что и привлекло внимание и даже напугало местных жителей. Многие даже начали гадать, что это могло быть. Одни предположили, что это могла быть ракета КНДР, другие – НЛО. Некоторые даже предположили, что это падает неуправляемая китайская орбитальная станция «Тяньгун-1», которая по прогнозам специалистов в конце марта, вероятнее всего, должна войти в плотные слои атмосферы и упасть на Землю. "Наиболее вероятным местом падения, исходя из текущей орбиты «Тяньгун-1», специалисты назвали небольшую область в районе 42–43 градусов северной или южной широты. В северном полушарии на этой широте находятся многие крупные города, такие как Нью-Йорк, Барселона, Рим, Сочи, Владивосток", - сообщали ранее "Вести Приморье".

Но после того, как в соцсетях появилось несколько видео, снятых с различных точек Владивостока, большинство подписчиков согласились, что над Владивостоком пролетел обычный реактивный самолет.

Публикация от 🚨ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control)

Вот и он

Публикация от Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus)


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • 22222 / Сегодня, 15:42
    № 1  
     

    А хомячкам не все ли равно что там летит? Какое их дело?

    [ Цитировать ]

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