Необычный небесный след над Владивостоком: НЛО, ракета КНДР, станция «Тяньгун-1»?
Необычный след в утреннем небе могли наблюдать жители Владивостока 22 марта, сообщают Вести Приморье". Видеокадры, запечатлевшие это явление, заполонили соцсети Владивостока.
Как отмечают владивостокцы, необычный объект летел со странной траекторией, что и привлекло внимание и даже напугало местных жителей. Многие даже начали гадать, что это могло быть. Одни предположили, что это могла быть ракета КНДР, другие – НЛО. Некоторые даже предположили, что это падает неуправляемая китайская орбитальная станция «Тяньгун-1», которая по прогнозам специалистов в конце марта, вероятнее всего, должна войти в плотные слои атмосферы и упасть на Землю. "Наиболее вероятным местом падения, исходя из текущей орбиты «Тяньгун-1», специалисты назвали небольшую область в районе 42–43 градусов северной или южной широты. В северном полушарии на этой широте находятся многие крупные города, такие как Нью-Йорк, Барселона, Рим, Сочи, Владивосток", - сообщали ранее "Вести Приморье".
Но после того, как в соцсетях появилось несколько видео, снятых с различных точек Владивостока, большинство подписчиков согласились, что над Владивостоком пролетел обычный реактивный самолет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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