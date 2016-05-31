Братыненко вышел в эфир (фото)

"Главный" по выборам Президента России 2018 года в Приморье, вице-губернатор края Дмитрий Братыненко дал первой большое интервью электронным СМИ.

Как прошли выборы Президента России в Приморье? Чем обусловлен резкий рост электорального рейтинга Владимира Путина во Владивостоке? Что думает Братыненко о первых 100 днях Веркеенко? Кто из муниципальных глав на "карандаше" у руководителя края Андрея Тарасенко? Куда отправились Братыненко и Тарасенко в первый день пребывания во Владивостоке? И почему Братыненко встал в ворота на "Фетисов Арене"?

Ответы на эти и другие вопросы смотрите в эксклюзивном интервью вице-губернатора Приморского края Дмитрия Братыненко в программе "Вести:Приморье" сегодня, 22 марта, в 22-30 на телеканале "Россия24" и в субботу, 24 марта, начиная с 9.20, на телеканале "Россия1".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]