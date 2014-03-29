Анонс на 23 марта

23 марта из-за ремонтных работ во Владивостоке на перегоне Луговая-Третья Рабочая (реконструкция туннеля имени Сталина) временно прекращается движение поездов от станции Третья Рабочая (подробнее...).

С 9.00 23 марта до 9.00 24 марта во Владивостоке будет закрыт железнодорожный переезд в районе станции «Моргородок».

23 марта во Владивостоке стартует второй этап фестиваля-конкурса народного творчества «Кудесы».

23 марта в 11.00 в Театр молодежи Владивостока (Светланская, 15а) – волшебная история в одном действии по мотивам сюжета В. Коростылева и О. Муравьевой «Вовка в Тридевятом царстве».

23 марта в 11.30 в Приморском академическом драмтеатре имени М. Горького (Светланская, 49) – сказка «Волшебная лампа Аладдина».

23 марта в 13.00 в Театре молодежи Владивостока (Светланская, 15а) – комикс-шоу «С Днем рождения, Маша! Или как Мышь, Паук и Фермер праздник спасали».

23 марта в 15.00 в Генеральном консульстве США (Пушкинская, 32) – показ фильма Hidden Figures («Скрытые фигуры») на английском языке.

23 марта в 17.00 в Театре молодежи Владивостока (Светланская, 15а) – роман М. Лермонтова в двух действиях «Герой нашего времени».

23 марта в 18.00 в Пушкинском театре (Пушкинская, 27) – концертная программа «Золотые голоса Кореи».

23 марта в 18.30 в Приморской краевой филармонии (Светланская, 15) – концертная программа «Музыка Голливуда. Джон Уильямс – Эннио Морриконе».

23 марта в 18.30 в Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – концертная программа «То было раннею весной».

23 марта в 18.30 в Приморском академическом драмтеатре имени М. Горького (Светланская, 49) – историческая хроника «Стена».

23 марта в 19.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – опера «Макбет».

23 марта в 15.00 - Владивосток, ДЮСШ «Гармония» (ул. Пограничная, 12) - Чемпионат г. Владивостока по спортивной гимнастике.

23-24 марта - Владивосток, с/к «Молодежный» (пр-т 100-летия Владивостока, 7б) - Кубок Приморского края по кудо.

23 марта в 9.00 на ледовой арене «Полюс» во Владивостоке (ул. Овчинникова, 26в) - Кубок города по фигурному катанию на коньках.

23 марта – Всемирный метеорологический день.

23 марта – День работников гидрометеорологической службы России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]