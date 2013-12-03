Почти 150 тысяч рублей долга за тепло выплатила чета приморцев, чтобы избежать огласки
Приморская семья выплатила 147-тысячный долг за тепло, чтобы избежать направления исполнительных документов на работу. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу судебных приставов.
Супруги, проживающие в Михайловском районе, задолжали а потребленное тепло 147 тыс. рублей. В ходе проверки имущественного положения судебный пристав-исполнитель установил официальное место работы должников.
После того, как супруги узнали, что исполнительные документы будут направлены в бухгалтерию предприятия, где они работают, для удержания из заработной платы, поспешили погасить задолженность в полном объеме.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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