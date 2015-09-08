"Восточный вектор" добавил 8% Путину в Приморье - эксперты

Руководитель компании, реализующей в рамках режима Свободного порта Владивосток проект «Приморские пасеки», считает, что итоги выборов главы государства – наглядный результат инициатив и реформ по преобразованию жизни на Дальнем Востоке, которые проводит Владимир Путин. "Вести Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт primorsky.ru.



По итогам выборов 18 марта 2018 года за Владимира Путина в Приморье отдали голоса 589 384 человека или более 65% избирателей. Эта цифра на 8% больше, чем на выборах в 2012 году. По мнению эксперта, проголосовав за Путина, избиратели продемонстрировали явную поддержку развития инфраструктуры региона в преддверии и после Саммита АТЭС, а также обозначенный «восточный вектор» развития страны.

«Мы видим активное движение ресурсов на Дальний Восток. Все мероприятия – саммит АТЭС, ежегодный Восточный экономический форум, деятельность институтов развития дают свои результаты», – считает Николай Токуренов, руководитель группы компаний «Байкал».

Эксперт добавил, что инициированный Владимиром Путиным режим Свободного порта Владивосток – удобный для работы бизнеса инструмент.

«Я однозначно поддерживаю эту инициативу. Свободный порт Владивосток – режим рабочий, и то, как он будет работать дальше, зависит от чиновников всех уровней. Мы, представители бизнеса, со своей стороны можем предлагать, как этот режим улучшить», – подчеркнул предприниматель.

В Приморье режимы Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития предусматривают льготные режимы для ведения бизнеса. В регионе создано четыре территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР): «Надеждинская», «Михайловский», «Большой камень», «Нефтехимический». На сегодняшний день в них зарегистрировано около 60 резидентов. Статус резидента Свободного порта Владивосток получили свыше 400 организаций края. На сегодняшний день фактические объемы инвестиций резидентами СПВ составили порядка 10 миллиардов рублей, создано около двух тысяч рабочих мест.

Резиденты СПВ реализуют проекты в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, лесообработки, жилищного строительства.

Кроме того, на Дальнем Востоке и в частности в Приморье реализуется инициированный Президентом России Владимиром Путиным закон о дальневосточном гектаре, который призван сделать территорию ДФО более привлекательной для жителей разных регионов России. Каждый россиянин может взять себе бесплатный участок на Дальнем Востоке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]