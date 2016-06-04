В Басманном суде Москвы вскрылись скандальные подробности дела замглавы ДВТУ Федорова

По версии следствия, в 2015-2017 годах Федоров "на систематической основе получал взятки", пополнив свои счета как минимум на 26 миллионов рублей и 150 тысяч долларов. Взамен он покровительствовал компании "Дальзавод-Терминал", выяснило следствие.



"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении … Федорова Сергея Викторовича, обвиняемого по части 6 статьи 290 УК РФ", — сказала Царева. Заседание начнется после явки всех участников процесса. Как и многих других высокопоставленных региональных чиновников, задержанных за коррупцию, арестовывать Федорова будет московский суд. Ему грозит до 15 лет колонии.





Следственный комитет РФ предъявил первому заместителю начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России Сергею Федорову обвинение во взятках и попросил заключить его под стражу, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.