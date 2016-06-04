В Басманном суде Москвы вскрылись скандальные подробности дела замглавы ДВТУ Федорова
Следственный комитет РФ предъявил первому заместителю начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России Сергею Федорову обвинение во взятках и попросил заключить его под стражу, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
По версии следствия, в 2015-2017 годах Федоров "на систематической основе получал взятки", пополнив свои счета как минимум на 26 миллионов рублей и 150 тысяч долларов. Взамен он покровительствовал компании "Дальзавод-Терминал", выяснило следствие.
"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении … Федорова Сергея Викторовича, обвиняемого по части 6 статьи 290 УК РФ", — сказала Царева. Заседание начнется после явки всех участников процесса.
Как и многих других высокопоставленных региональных чиновников, задержанных за коррупцию, арестовывать Федорова будет московский суд. Ему грозит до 15 лет колонии.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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