"Мастер парковки" из ЗАКСа вызвал возмущение в соцсетях Владивостока
В соцсетях Владивостока набирает обороты скандал вокруг фотографии джипа Toyota Land Cruiser (госномер В347ВВ) запаркованного прямо на тротуаре. На изображении видно, что в районе остановки общественного транспорта на Фирсова пешеходам приходится обруливать авто по узенькой тропинке. Государственные номерные знаки этого автомобиля прямо указывают на то, что автомобиль закреплен за Законодательным собранием Приморского края, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на ИА PrimaMedia.
"Город нечищенный, люди шлепают по лужам, а к вечеру ломают ноги на льду... Зато крузера ЗакСобрания стоят на пешеходной зоне, а люди с какой-то совершенной обреченностью обходят их по лужам на асфальте, или по грязи по косогору. А крузак стоит так себе спокойно на пешеходке и стоит. ГРУСТНО КАК ТО... Или хандра весенняя накатила", - так жительница Владивостока Ольга Шестак прокомментировала фото, которое она опубликовала на своей странице ФБ.
"Вести Приморье" надеются, что руководство Законодательного собрания Приморского края прореагирует на данный фотоинцидент и объяснится с горожанами.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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