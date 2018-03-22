Жительница Владивостока обвинила гинеколога в вымогательстве (видео)
По соцсетям Владивостока разлетелось видео, снятое на скрытую камеру. На нем заведующая отделением одного из самых авторитетных медицинских учреждений края*, беседует с пациенткой не об анамнезе болезни, а о заработке мужа, стоимости автомобиля, кольца и ежедневных трат «больной».
По словам автора ролика, в роли «взяткодателя» выступает подставная пациентка. Она по просьбе «пострадавшей» ранее от этого же врача подруги, пришла на лечение и получила от врача предложение оплатить все услуги мимо кассы.
В частности доктор произносит следующие фразы:
- А муж где работает? А сколько он дает тебе денег в день, а какую машину водишь? О дорого ли стоит твое кольцо. Никому не говори, что я тебя мимо кассы обслужила, а то принимать больше не буду. А ты будешь меня благодарить?
Если вы сталкивались с таким открытым вымогательством, если вас вынуждали платить за медицинские услуги, которые входят в перечень ОМС, оставляете свои комментарии и пишите @vestiptim.
*- персональные данные медика есть в редакции "Вестей Приморье"
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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