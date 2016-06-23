Борис Кубай выиграл миллион рублей на прогнозе погоды

22 марта на пресс-конференции накануне Дня метеоролога начальник Примгидромета Борис Кубай рассказал журналистам о том, как выиграл миллион рублей на прогнозе погоды.

" У Примгидромета был контракт с одной организацией, и они задолжали нам миллион рублей. Мы стали требовать долг, а директор организации всячески пытался уклониться. Я тогда и поспорил с ним на прогноз", - рассказал журналистам Кубай

По словам главного синоптика края, руководитель задолжавшей организации сказал, что он и сам мастер делать прогнозы и предсказал, что утром во Владивостоке пойдет снег. Начальник Примгидромета утверждал обратное и оказался прав и выиграл. Долг Примгидромету вернули, уточнют "Вести:Приморье".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]