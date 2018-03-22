Аппарат ЗС ПК извинился за автохама с "заксовскими" госномерами

В Законодательном собрании Приморского края оперативно прореагировали на заметку ""Мастер парковки" из ЗАКСа вызвал возмущение в соцсетях Владивостока", размещенную 22 марта на сайте vestiprim.ru.

"Аппарат Законодательного собрания приносит свои извинения в связи с данным инцидентом. По выявленному факту будет проведена служебная проверка по результатам которой водитель будет привлечен к дисциплинарной ответственности. Просим и впредь, если будут выявлены подобные факты незамедлительно сообщать о них руководству аппарата ЗСПК,"- говорится в официальном ответе приморского парламента, поступившем в адрес сайта "Вести:Приморье".

Напомним, что в соцсетях Владивостока появилась фотография джипа Toyota Land Cruiser (госномер В347ВВ) запаркованного прямо на тротуаре. На изображении видно, что в районе остановки общественного транспорта на Фирсова во Владивостоке пешеходам приходится обруливать авто по узенькой тропинке. Государственные номерные знаки этого автомобиля прямо указывают на то, что автомобиль закреплен за Законодательным собранием Приморского края.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]