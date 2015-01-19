Прокуратура признала размещение снега на центральной площади незаконным
Прокуратура Владивостока признала размещение снега на центральной площади незаконным. Такое решение ведомство вынесло после проверки недавнего случая, когда визитная карточка краевого центра превратилась в свалку снега. Ситуация продолжалась в течение недели после 8-мартовского снегопада. По данным прокуратуры, должностные лица администрации Владивостока действовали с нарушением закона, когда приняли подобное решение. Оценен и экологический ущерб.
Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края: «Учитывая, что размещение с дорог вывозимого снега и льда, предварительно обработанного химическим реагентом, осуществлялась в границах водоохранной зоны бухты Золотой Рог, то, по мнению природоохранной прокуратуры, это является нарушением законодательства».
Возбуждены административные дела в отношении должностных лиц администрации. После этого стало известно, что в мэрии Владивостока приняли постановление, официально разрешающее временное размещение снега на центральной площади, но только в случае выпадения осадков, значительно превышающих месячную норму.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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