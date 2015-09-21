Глубокая яма стала причиной ДТП во Владивостоке на Снеговой — один человек госпитализирован

Поздно вечером в четверг, 23 марта, на улице Снеговой столкнулись две Toyota Corolla. В аварии пострадал один человек, причиной ДТП стала глубокая яма на дороге.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкойна Vl.ru, одна Toyota Corolla буксировала другую на гибкой сцепке, автомобили двигались в сторону ДСК. В районе дома Снеговой, 18а колесо первой Toyota попало в яму, после чего универсал развернуло и в него врезался буксируемый седан.

В результате ДТП пострадала девушка, находившаяся в салоне универсала. Бригада скорой госпитализировала ее в одну из городских больниц.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]