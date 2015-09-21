Глубокая яма стала причиной ДТП во Владивостоке на Снеговой — один человек госпитализирован
Поздно вечером в четверг, 23 марта, на улице Снеговой столкнулись две Toyota Corolla. В аварии пострадал один человек, причиной ДТП стала глубокая яма на дороге.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкойна Vl.ru, одна Toyota Corolla буксировала другую на гибкой сцепке, автомобили двигались в сторону ДСК. В районе дома Снеговой, 18а колесо первой Toyota попало в яму, после чего универсал развернуло и в него врезался буксируемый седан.
В результате ДТП пострадала девушка, находившаяся в салоне универсала. Бригада скорой госпитализировала ее в одну из городских больниц.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
15.03.2018 Человек пострадал в ДТП с участием двух грузовиков во Владивостоке
-
14.03.2018 В массовой аварии на трассе Седанка - Патрокл пострадал один человек
-
20.11.2016 Непогода стала причиной десятков аварий во Владивостоке
-
12.08.2016 На Снеговой во Владивостоке столкнулись легковушка и длинномер, пострадала женщина
-
22.06.2016 В ДТП на Угольной перевернулся автомобиль
-
21.09.2015 В районе Снеговой пади столкнулись шесть автомобилей
Добавить комментарий